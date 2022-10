Firenze | bambino di 8 anni si perde a Rifredi Riportato a casa dalla polizia

LA NAZIONE

...a film che raccontano vicende ispirate a personaggi davvero esistiti (come Il mostro die ... anche quando passano del tempo insieme, non sembra a suo agio col. Jeffrey è solo, isolato ...La polizia intervenuta ha accompagnato il piccolo a giocare sull'altalena e poi lo ha riportato dai ... Rifredi, bambino di 8 anni esce solo di casa per andare al parco e si perde Era uscito di casa per andare al parco, a Rifredi, e si è perduto. Protagonista un bambino di 8 anni ritrovato dagli agenti delle volanti. È accaduto domenica pomeriggio, 23 ottobre, in un giardino pu ...Oggi, 25 ottobre 2022, nel giorno del 120° anniversario della sua nascita, Firenze ha intitolato al beato don Carlo Gnocchi, il 'padre dei mutilatini', una piazza nella zona dove si trova l’Istituto c ...