Elenoire sputa contro Nikita | Bellavia chiede la squalifica dal Gf

La situazione è però peggiorata e nelle ultime ore un video diFerruzzi chea terra dopo il passaggio di Nikita ha fatto infuriare il web e portare lo staff che si occupa dei social ...e Antonino stavano parlando, lui sul lettino e lei sulla sedia, ma appena Nikita passa di lì per fare rientro nella Casa la Ferruzzi si gira alla sua sinistra eper terra , ovviamente ...Marco Bellavia contro Elenoire Ferruzzi e difende Nikita Pelizon: "Squalificatela dal Grande Fratello Vip 2022. Sputare e ridere di altri...".Nella notte Elenoire Ferruzzi avrebbe litigato con gli autori in confessionale, il video che riprende il momento in cui si sentono le urla è virale ...