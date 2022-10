Covid | la FdI Lucaselli | “Eliminare sanzioni a chi non ha fatto i vaccini”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Per esempio una delle cose che noi vorremmo fare subito è l’eliminazione delleche sono state irrogate per chi non ha, i famosi 100 euro”. Lo ha detto Ylenja, parlamentare di Fratelli d’Italia, ad ‘Agorà’ su Rai Tre sullepreviste per chi non ha. L'articolo proviene da Italia Sera.

...in Parlamento alla manovra Di cosa si tratta In soccorso viene il programma elettorale di, che ... mentre fino alla fine del 2022 sono esenti gli strumenti diagnostici- 19 e i vaccini . ...Roma, 26 ott " "Per esempio una delle cose che noi vorremmo fare subito è l'eliminazione delle sanzioni che sono state irrogate per chi non ha fatto i vaccini, i famosi 100 euro". Lo ha detto Ylenja ...Andrea Crisanti, senatore Pd e microbiologo, definisce "smemorata" Giorgia Meloni nel commentare il passaggio sulla gestione covid-19Leggi tutto Giorgia Meloni ... Europa – fanno sapere in serata ...Bisogna «fare chiarezza» sulla gestione della pandemia. E cioè individuare colpe e responsabili, per non replicare gli stessi errori se dovesse ripresentarsi una nuova ...