WWE | Finalmente Austin Theory torna a vincere

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sicuramente questa non è una di quelle notizie da capogiro, però vale la pena diffonderla:mette fine alla sua lunga striscia perdente. La nuova promessa del Wrestling targato WWE, dopo i primi stentati inizi, è entrato sotto l’egida di Vince Mcmahon, il quale non nascondeva più di tanto la sua predilezione per questo nuovo talento. La sua carriera è passata dalle stelle alle stalle, e in un anno ha conquistato addirittura un match di rilievo a Wrestlemania contro Pat MaCafee, proprio con Vince a fare da suo guardaspalle. Dopo l’addio al timone di comando di Mcmahon, la sua salita verso l’olimpo, che pareva oramai ineluttabile, ha subito un brusco stop,ndo a far parte del mid-carding degli show. Addirittura ha iniziato a perdere match su match, venendo affossato sempre più nel fondo dei programmi WWE, e ...

World Wrestling

... in cui piazza una 'heel turn' in stileincarnando il personaggio del titolo, un antichissimo ... rendendo anche chiaro il suo interessamento ad Adrianna e Amon, ed èmesso contro un ...Dopo innumerevoli speculazioni sul futuro di Superman all'interno dell'attuale DCEU,è arrivata la conferma: Henry Cavill tornerà a vestire i panni dell'uomo d'acciaio . Ad ...dellaha ... Finalmente la svolta in WWE: cambio di status backstage per Ronda Rousey Sicuramente questa non è una di quelle notizie da capogiro, però vale la pena diffonderla: Austin Theory mette fine alla sua lunga striscia perdente. La nuova promessa del Wrestling targato WWE, dopo ...Era già nell’aria da parecchio tempo e finalmente la WWE ce lo ha dato nel concreto anche se, nei mesi scorsi, già abbiamo avuto qualche spot di questo tipo, ma forse non così tanto d’impatto. Stiamo ...