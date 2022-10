Ultime Notizie – Governo | Meloni | “Tregua fiscale per regolarizzare posizioni con fisco”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Dovrà nascere un nuovo patto, che poggerà su tre pilastri. Il primo: ridurre la pressionesu imprese e famiglie attraverso una riforma all’insegna dell’equità: riforma dell’Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare ed estensione della tassa piatta per le partite Iva dagli attuali 65 mila euro a 100 mila euro di fatturato. E, accanto a questa, introduzione della tassa piatta sull’incremento di reddito rispetto al massimo raggiunto nel triennio precedente: una misura virtuosa, con limitato impatto per le casse dello Stato e che può essere un forte incentivo alla crescita”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla Camera. “Il secondo: unaper consentire a cittadini e imprese (in particolare alle Pmi) in ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Grande attesa per l'inizio dei Live di XF2022 ( GUARDA LO SPECIALE ) ...per compiere la scelta decisiva nelle...Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle24 ore, hanno accertato 683 nuovi casi positivi: di questi, 18 sono stati rilevati sulla base di 238 tamponi pcr e 665 sulla ... Ucraina ultime notizie. Bombe sporche, Mosca all’Onu: «È terrorismo nucleare». Ispettori Aiea in due ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...A causa di un problema tecnico alla rete informatica il Consiglio regionale della Liguria convocato stamani alle 10 a Genova non ha potuto iniziare i lavori. (ANSA) ...