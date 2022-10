Tumori | ricostruzione della vescica più veloce e sicura con il robot

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ricostruire la, dopo l’asportazione in caso di tumore, è sempre stato un intervento lungo e complesso, destinato a trattenere alcune ore in più il paziente oncologico in sala operatoria. All‘Ospedale del Mare di Napoli è stata invece introdotta una tecnica innovativa: lale dopo la cistectomia avviene attraverso ilDa Vinci, snellendo la procedura in modo rapido e sicuro. Nata all’ombra del Vesuvio, la nuova tecnica è stata non a caso chiamata VON (Vesuvian Orthotopic Neobladder), presentata durante il congresso annuale dell’Auro, l’associazione degli urologi italiani e illustrata sull’ultimo numero dell’Urology Journal, testata scientifica internazionale. A ideare la tecnica è stato il dottor Dario Del Biondo, 44 anni, urologo di origine abruzzese ...