Snowboard | Michela Moioli | “Non domino come prima? Le piste sono cambiate…Ancora non mi capacito per Pechino”

(Di martedì 25 ottobre 2022)si sta preparando per affrontare una nuova stagione agonistica. La 27enne tornerà sulla neve il prossimo 2 dicembre, quando a Les Deux Alpes incomincerà la Coppa del Mondo dicross. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha parlato dell’amara gara a squadre dei Giochi di2022, quando si trovava nettamente al comando dopo aver raccolto il testimone da Omar Visentin, salvo farsi rimontare e chiudere in seconda posizione: “Nel team event avevo un grande vantaggio e ancora non midiLindsey (Jacobellis n.d.r) sia riuscita a recuperarmi. Su quella pista c’erano aria e scia, c’erano cose che potevano fregare chi era davanti. La penultima curva era sfavorevole per me e favorevole per i regular ed era difficile non farsi superare. È andata ...

