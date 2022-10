Skoda Enyaq iV - Look aggressivo e powertrain da 200 kW | ora è anche RS

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 ottobre 2022) La gamma ad alte prestazioni disi allarga con l'arrivo dellaRS iV: si tratta, qualche mese dopo l'omologa versione dellaCoupé, del secondo modello full electric contrassegnato dalla sigla sportiva.per lei è previsto uno schema a due motori uno per assale, che configurano la trazione integrale - da 200 kW di potenza e 260 Nm di coppia di sistema. Parlando di prestazioni, lo 0-100 km/h è di 4,6 secondi e la velocità massima di 180 km/h (20 km/h in più dellastandard). Grazie a un'aerodinamica efficiente, che le vale un Cx di 0,26, la Suv a batteria dichiara un'autonomia Wltp di oltre 500 km. Verde serpente. Come tutte leRS,laRS iV vanta una configurazione specifica, che passa da un assetto ribassato ...