Reazione a Catena | gli Affiatati volano in semifinale e trionfano con ' pareggio'

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 25 ottobre 2022) Continua il Torneo dei Campioni di. Nella puntata del 25 ottobre, Marco Liorni ha invitato altri due team a disputare il secondo quarto di finale. Dopo il passaggio del turno delle Tre e un Quarto, questa volta si sono affrontati i Tre allo Spiedo e gli. I Tre allo Spiedo, Francesco, Marco e Alessandro hanno fatto sapere che in queste settimane estive hanno portato avanti i rispettivi corsi universitari. Anche gli, Mattia, Eleonora e Manuela sono arrivati in studio con una bella notizia riguardante uno dei concorrenti. Mattia ha fatto sapere di essersi laureato con il massimo dei voti in tromba. Ma come è terminata questa gara? Quale squadra è riuscita a raggiungere lapuntata 25 ottobre, chi ha ...