Pogba | l’amico | “Voleva smettere di giocare Aveva paura”

...del rientro con la Juventus che si avvicina ma per Paulgli ... E non solo per'infortuio riportato in estate in Usa o per le ... und'infanzia del centrocampista francese della Juventus, ......vita di Paul'increscioso episodio del rapimento dello scorso marzo in un appartamento di Montevrain da parte di due uomini misteriosi con annessa richiesta milionaria. Boubacar Camara,...