Calciomercato.com

Il Milan si impone d'autorità sul campo della Dinamo Zagabria per 4 - 0, grazie ai gol di, Leao, Giroud su calcio di rigore e all'autorete di Ljubicic, e sale al secondo posto del ...sfida...... Prova a spingere come fa Theo…) TONALI 7 Dal suo piede l'assist per la rete di. E ... Portafortuna (81' Origi 6: due assist in nove minuti più recupero)7 Il suo Milan non si ferma ... Pioli su Gabbia: 'Sottolineo le sue doti, non solo la serietà' Stefano Pioli ha commentato in conferenza stampa la vittoria del ... Poi avremo il tempo e l’attenzione necessaria per curare al meglio la prossima partita di Champions”. GABBIA – “Continuo a essere ...La squadra di Pioli soffre solo all'inizio, nel finale di primo tempo Gabbia sblocca il risultato e la partita diventa in discesa. Ad inizio ripresa Leao ...