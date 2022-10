Pinuccia non vuole rinunciare ad Alessandro | Maria De Filippi sbotta | Rassegnati!

riesce a convincersi che Alessandrola voglia. La dama si fa sempre più pressante nei confronti del cavaliere di 'Uomini e Donne' e Maria De Filippi a un certo punto sbotta: '..., ultimatum ad Alessandro a Uomini e Donne/ De Filippi sbotta: "ti vuole" Fra le tante dichiarazioni anche quella accennata già sopra, circa una 'querelle' con Ed Sheeran, di cui il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Pinuccia non riesce a convincersi che Alessandro non la voglia. La dama si fa sempre più pressante nei confronti del cavaliere di "Uomini e Donne" e Maria De Filippi a un certo punto sbotta: "Ra ...