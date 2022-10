Oroscopo Novembre | Pesci

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 25 ottobre 2022) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Sensibili e acuti. Venere esalta quell’immaginazione travolgente che vi rende tanto affascinanti e Mercurio vi rende più scaltri e rapidi nell’azione. Le vostre antenne e la vostra intuizione non sbagliano un colpo. Capite tutto, anche quello che gli altri non dicono. Sul lavoro siete un rullo compressore, tenete tutto sotto controllo, passate sopra a nemici e antipatici. Non avete paura di parlar chiaro, di dirigere e avere responsabilità, ma nell’anima c’è tanto bisogno di amore e dolcezza. Venere ve le porta in dono, ma nella parte finale di, dal 18 in poi, vi guarda storto e soffia verso di voi le nuvolette nere della scontentezza. Non amplificate certe paure e carenze affettive. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Ottobre 25, 2022 at 8:22 pm.©2019 "Life&People Magazine". ...