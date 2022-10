“Non me ne frega niente” Barbara D’Urso | caos in diretta con l’ospite | gelo in studio

(Di martedì 25 ottobre 2022)a Pomeriggio Cinque confuriosa nella puntata del 24 ottobre. La settimana è ricominciata e la padrona di casa ha toccato un argomento molto delicato e drammatico, che ha sconvolto l’Italia intera nei giorni scorsi. Ma nessuno si sarebbe aspettato una reazione simile da parte della conduttrice televisiva, che è apparsa molto infastidita per alcune parole tutt’altro che interessanti di un ospite. Mai come stavolta ha perso letteralmente la pazienza in pienatv. Qualche giorno fa, durante Pomeriggio Cinque,si è presentata con un nuovo look.ha indossato un completo gessato, camicia bianca e cravatta. Prima dellaha ...

Maa nessuno. Il discorso, ozioso, sulle desinenze di genere,porta a niente. In attesa di poter fare l'elenco di tutto ciò che questo governosarà in grado di fare o farà male, la ......estremizzanti come "Carlo Martello ha salvato l'occidente europeo" oppure "Carlo Martelloha ... E se è così, detto francamente, a noi oggi che cidi Carlo Martello e dei suoi guerrieri quando ...Ballando con le Stelle, animi tesi in studio nella puntata di stasera. Protagonista delle polemiche è Lorenzo Biagiarelli, che in coppia con Anastasia Kuzmina non ottiene un risultato, a ...ER GOL DE TURONE ERA BONO, in sala dal 24 al 27 ottobre, non è solo il titolo di un documentario, ma anche uno slogan tifoso romanista e una frase assertiva che vale come: " Juventus ci hai fregato ".