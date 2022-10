NBA 2022 2023 | Orlando perde ancora contro i Knicks | ma ancora nel sengo di Banchero | ko anche Fontecchio

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono otto i match valevoli per la regular season NBAandati in scena nella notte italiana tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre. I riflettori erano ovviamente puntati su Paolo, che continua a trascinare con 21 punti i suoiMagic, non riuscendo però a trionfare in casai New York, con gli ospiti vittorioso per 126-120. La gara della giornata è certcamente Brooklyn NetsMemphis Grizzlies, terminata 124-134. Addirittura in 4 sono andati oltre i 35 punti, con Durante e Irvine a 37, e Bane e Morant a 38. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Non da meno la vittoria dei Portland Trail Blazer, che si impongono col totale di 110-135i Denver Nuggets. MVP della gara è Damian Lillard, con 31 ...

