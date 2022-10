Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | la rivelazione | ' Lui sta uscendo con un' ex dama di Uomini e Donne' Ecco chi potrebbe essere

e Tomaso Trussardi sono tornati insieme Nessuna risposta ufficiale, ma i pettegolezzi sulla coppia non si arrestano. Dopo l'esclusiva lanciata da Chi ,ha fatto ...e Tomaso Trussardi al centro del gossip: reunion dopo la separazionee Tomaso Trussardi sono al centro dell'attenzione mediatica, per il gossip che li vedrebbe al ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme Nessuna risposta ufficiale, ma i pettegolezzi sulla coppia non si arrestano. Dopo l'esclusiva lanciata da Chi, Michelle Hunziker ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi verso un ritorno di fiamma tra ex consorti Spunta nel ruolo di "terza incomoda" un'ex Uomini e donne ...