Maxi operazione antidroga a Monterotondo | blitz all’alba | cosa sta succedendo

(Di martedì 25 ottobre 2022) E’ in corso dalle prime luci dell’alba di stamattina, lunedì 25 ottobre 2022, un’importantedei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nel quadrante die Fonte Nuova. Stando alle prime informazioni disponibile ilè scattato su impulso della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) di Roma. Diverse le persone tratte in arresto. Ulteriori particolari sono attesi nel corso della mattinata. In aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Tiburno.tv

E nel 2020/2021 reiterando l'con accordi privati depositati in Lega e scritture, invece, ... come dimostra la scelta della proprietà di sottoscrivere un aumento di capitaleda 400 ...Dalle prime ore del mattino è in corso una vastadella Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Napoli e in provincia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G. I. P. del Tribunale di Napoli su richiesta della ... Maxi operazione antidroga in corso tra Monterotondo e Fonte Nuova E’ in corso dalle prime luci dell’alba di stamattina, lunedì 25 ottobre 2022, un’importante operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nel quadrante di Monterotondo e Fonte N ...Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione, ...