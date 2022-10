Il Governo incassa la fiducia alla Camera

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti, ilguidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ottenuto ladell'Aula della. La quota di maggioranza era fissata a 195 voti, con la compagine di centrodestra che poteva contare su 237 voti. Domani, alle 13, il premier si presenterà al Senato per ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento al suo Esecutivo.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

