Giorno della fiducia alla Camera | Meloni presenta il manifesto programmatico

Leggi su inews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’appuntamento è alle 11 a Montecitorio: la presidente del Consiglio Giorgiasi presenterà in Parlamento per la prima volta per ildel suo governo. Alle 12.30 si recherà in Senato per la consegna del testo delle dichiarazioni. Ladei Deputati oggi voterà la, mentre domani toccherà a Palazzo Madama. Con L'articolo proviene da Inews24.it.