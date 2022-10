Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro | “Mi sono accorto che Elenoire Ferruzzi si è affezionata a me | ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Chesia completamente invaghita daDalè ormai noto a tutto il pubblico affezionato al Grande Fratello Vip. Ma l’interesse è ricambiato o no? Se da una parte, in più occasioni, abbiamo avuto modo di sentire la teoria diche è convinta che l’interesse sia reciproco, dall’altra parte non abbiamo mai avuto nessuna conferma da parte del diretto interessato. Se non fino a qualche minuto fa. Stando a quanto successo oggi pomeriggio Giaele De Donà si è ritrovata a parlare condella questione: Ma tu invece con Ele? Posso dirti una cosa… io ho parlato tanto con Elenoie perché lei di te mi parla sempre, cioè il tema più sentito è. E io ti dico che in effetti io anche da alcuni atteggiamenti che hai avuto con ...