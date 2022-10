Finalmente Piombino | lo sblocco del rigassificatore e gli investimenti nell’area

Leggi su formiche

(Di martedì 25 ottobre 2022). Lodelin cambio di bollette scontate del 50% è la mossa che, tramite la Giunta della Regione Toscana, vede camminare la nuova strategia energetica italiana dopo la crisi innescata prima e dopo la guerra in Ucraina. Sarà un vero e proprio jolly per il 2023/2024, visto che per l’inverno in arrivo l’Italia ha già stoccato a sufficienza. In questo ottobre molto tiepido i consumi di gas per uso domestico, uffici e per i servizi sono rimasti piatti: ciò significa meno spese per i consumatori per 800 milioni di euro. Ok, ma con ricorso Anche se c’è l’annuncio da parte del Comune di voler ricorrere al Tar, spicca la possibilità per Snam di procedere già da domani: ovvero a installare le opere propedeutiche all’arrivo della nave” di rigassificazione “nel porto di ...