Dinamo Zagreb-Milan 0-3 | gol di Giroud | LIVE NEWS

Prepara la tua squadra del Fantasy di UCL! 25 ottobre Gruppo E : Salzburg - Chelsea ,- AC Milan Gruppo F : Celtic - Shakhtar , Leipzig - Real Madrid Gruppo G : Sevilla - Copenhagen ...... Vavro (coscia), Falk (non specificato) In dubbio : Cornelius (non specificato), Karamoko (non specificato) In diffida : nessuno I gol classici della quinta giornata di Champions League...CHELSEA qualified for the last 16 of the Champions League as Kai Havertz's sumptuous strike earned a 2-1 win away to Salzburg.Havertz secured all three points for Chelsea with a sublime curling effort into the top left hand corner after he received the ball from Christian Pulisic at the edge of the box.