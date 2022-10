Del Genio | “Napoli fortissimo | ma c’è una cosa che mi preoccupa moltissimo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 ottobre 2022) Paolo Delesalta la vittoria dela Roma ma si diceto da un aspetto del calcio italiano. Ilesce vincitore anche dall’Olimpico, con la vittoria sulla Roma salgono a 11 i risultati utili consecutivi della squadra di Spalletti. Ad oggi gli azzurri sono primatisti in Italia e in Europa, ma le ultime sviste arbitrali a favore dell‘asse Torino-Milano cominciano are non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori. Se la stampa Italiana snobba il, le decisioni arbitrali potrebbero falsare tutto il campionato. Sull’argomento è intervenuto Paolo Del, il il giornalista ai microfoni di Tele A ha spiegato: “Siamo felici per la vittoria del, ma fa contestualmente anchere: c’è ...