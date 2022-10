Come funziona la macchina russa dietro agli attacchi missilistici

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un’indagine del consorzio investigativo Bellingcat, insieme a Der Spiegel e The Insider, ha identificato la metodologia e addirittura il personale delle forze armate russe responsabile delle traiettorie dei missili contro l’Ucraina. L’analisi spiega nel dettquesta, grazie al lavoro del giornalista Christo Grozev, che ha trascorso gli ultimi mesi a ricostruirne i pezzi. I programmatori dei lanci verso l’Ucraina, trentatré ingegneri militaria un computer, sono inquadrati nel vasto Centro di Calcolo Principale dello Stato Maggiore Russo (Gvc). I membri di questa unità hanno di solito partecipato a operazioni di attacco missilistico in Siria e lavorato nel centro di comando russo a Damasco, per cui alcuni hanno ricevuto onorificenze militari dal presidente Putin. ...

