Calcio | Inzaghi | ' dobbiamo passare il turno domani o a Monaco sarà veramente dura'

Mkhitaryan: "Non è ancora l'Inter che vorremmo" Insieme a, c'era pure Henrikh Mkhitaryan in conferenza stampa. "Questa non è ancora l'Inter che vorremmo, c'è ancora spazio per migliorare. ...Il calciatore sarebbe una pedina fondamentale per il 3 - 5 - 2 di Simonema un'offerta onerosa potrebbe far vacillare i dirigenti che, nel caso partisse, metterebbero a segno un netta ..."Come sta Lukaku Se oggi conferma gli allenamenti degli ultimi giorni verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Manca l'allenamento di oggi ma è in netta ripresa ed è importantissimo pe ...Il giocoliere armeno ex Roma non si fida del fanalino di coda del gruppo C di Champions. Un successo a San Siro varrebbe gli Ottavi ...