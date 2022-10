(Di martedì 25 ottobre 2022) Puntuali come l’influenza invernale, idi, i Centri sociali e altri svalvolati vari che, in questi ultimi anni, hanno digerito serenamente tutto, perfino il governo Draghi, la Costituzione calpestata, la libertà e il lavoro tolto agli italiani, ora rispuntano con tutto il loro armamentario dialettico, gli slogan antiquati e il corredo ideologico in stile anni di piombo per, con un, nella facoltà di Scienze Politiche, (vedi foto) unsul capitalismo organizzato daa cui partecipava il neo-parlamentare di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani, Daniele Capezzone e due docenti della Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo romano. Ci sono ...

Secolo d'Italia

ildi febbraio contro Zelensky ed a favore delle "persone per bene", care al nostro Cavaliere, Putin non ha alcun interesse alla pace, forse perfino a prescindere dalla situazione sul ...ildi febbraio contro Zelensky ed a favore delle "persone per bene", care al nostro Cavaliere, Putin non ha alcun interesse alla pace, forse perfino a prescindere dalla situazione sul ... Blitz (fallito) alla Sapienza dei collettivi di sinistra per contestare il convegno di Azione Universitaria