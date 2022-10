Auto elettriche | con la crisi energetica ricaricarle costa il 161% in più

(Di martedì 25 ottobre 2022) Quella che poteva essere una soluzione economica ed ecologica, si sta trasformando in un vero e proprio debito pubblico. Sì, perchè se fino ad un anno fa, possedere un’elettrica significava risparmiare fino a 50% o il 70% sul rifornimento, ora la situazione si è completamente invertita. A causa della complessa situazione geo-politica, l’aumento dei prezzi non ha infatti riguardato soltanto i carburanti tradizionali, ma anche l’energia elettrica. Se però il prezzo di gasolio e benzina sono in parte tenuti sotto controllo dal Governo, l’aumento senza freni dell’energia elettrica sta riducendo in ginocchio i consumatori, non soltanto i possessori di. Quantoora ricaricare un’elettrica? Secondo un recente studio di Facile.it oggi si spende fino al ...

Il caro bollette si fa sentire anche sulle. Oggi una ricarica arriva a costare il 161% in più rispetto ad un anno fa . Ad esaminare quanto si spende a viaggiare con un'elettrica ci ha pensato Facile.it , che ha provveduto ......sulle ricariche, le offerte speciali della MIMO Week , sono tutti strumenti messi in campo da MIMO per raggiungere il suo obiettivo: essere parte attiva nello svecchiamento del parco...Un’auto completamente elettrica e a impatto zero in sostituzione di un veicolo ormai obsoleto e inquinante: è quella che il Comune di San Mauro Pascoli otterrà grazie al bando voluto dal Movimento 5 S ...Dodici mesi fa per rifornire un’auto elettrica si spendeva tra il 50 e il 70% in meno rispetto ad una a benzina o diesel; oggi, in alcuni casi, costa più fare il pieno di elettricità.