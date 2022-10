ATP Finals | Matteo Berrettini in corsa solo per la matematica A Jannik Sinner serve un miracolo

(Di martedì 25 ottobre 2022)può coltivare ancora qualche residua speranza di qualificarsi per le ATP, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. La situazione nella Race è però abbastanza complicata per l’altoatesino, che occupa il 15mo posto con 2.310 punti all’attivo. L’azzurro prenderà parte al torneo ATP 500 di Vienna e successivamente al Masters 1000 di Parigi-Bercy: non dovrà praticamente sbagliare nulla se vorrà andare a riprendere il canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente settimo con 3.225 punti davanti ai 2.910 dello statunitense Taylor Fritz e ai 2.770 del polacco Hubert Hurkacz.ha bisogno di un doppio grande risultato tra la capitale austriaca e quella francese, ma necessita anche di un passo falso di Auger-Aliassime per provare a ...

Jannik Sinner se la vedrà contro Cristian Garin nel primo turno del torneo500 di Vienna 2022 (cemento indoor) . L'altoatesino torna in campo dopo la semifinale di Sofia, ... L'obiettivodi ...Di fatto, la natura di jolly di Parigi - Bercy tornerà (forse) a rivelarsi in tutta la sua potenza: del resto è il 1000 che in più di un'occasione ha determinato gli ultimi posti per le. Ne sa ...L'obiettivo di Sinner, nonostante non sia un'ossessione, è ancora la qualificazione alle Nitto ATP Finals: "Le Nitto un una competizione davvero importante. Non è che ci stia pensando molto, ma ci ...Il serbo ha rilasciato un'intervista a Sportal, nella quale ha analizzato le difficoltà della stagione e la possibilità di volare in Australia a gennaio ...