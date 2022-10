Ascolti tv | cala “Sopravvissuti” ma si aggiudica la serata

(Di martedì 25 ottobre 2022) Più alto per share il dato del Grande Fratello Vip Nelladi ieri, lunedì 24 ottobre sidati deglila fiction Rai con Lino Guanciale,. Rispetto alle prime puntateperò la serie con 2.595.000 spettatori pari al 14.4%. Alle spalle su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip raccoglie davanti al video 2.501.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Italia 1 Vendetta ha intrattenuto 1.360.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 966.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 980.000 spettatori con il 6.7% di share. L'articolo 361magazine.

