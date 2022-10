A costo di non essere rieletta | il commento di Bolloli | Rivoluzione-Meloni al via

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Brunella, caposervizio degli interni di Libero, commenta il primo discorso della neopremier: "Giorgiaha fatto il suo discorso per la fiducia alla Camera: un discorso fatto per durare cinque anni, non necessariamente per, ha dichiarato. Questo è un fattore rivoluzionario per l'Italia e lo farà partendo dalle emergenze, dal caro bollette ai temi economici fino al lavoro e al reddito di cittadinanza. Ha parlato anche di diritti: non intende toccare l'aborto, ha citato le donne che hanno fatto l'Italia.ha fatto un discorso di legislatura, un manifesto programmatico. L'opposizione è avvisata: non può intralciarla. Un discorso sulla libertà, sulla democrazia, di un 'underdog', come si è definita lei. Aspettiamo la fiducia".