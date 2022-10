Wta 1000 Guadalajara 2022 | Pegula trionfa | battuta in finale Sakkari

LiveTennis.it

Vincitrice deidi Doha, Indian Wells, Miami e Roma. QUANDO SI É QUALIFICATA : 4 giugno 2022 ESPERIENZA ALLEFINALS : Per Swiatek si tratta solamente della seconda volta in carriera al ...La statunitense supera in finale la greca Sakkari in due set GUADALAJARA (MESSICO) - Jessica Pegula ha vinto il titolo del "Guadalajara Open Akron",dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delleFinals). La tennista ... WTA 1000 Guadalajara e WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio delle Semifinali e Finali e Turno Decisivo di Quali (LIVE) La statunitense supera in finale la greca Sakkari in due set GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) - Jessica Pegula ha vinto il titolo del ...Camila Giorgi manda in tilt i suoi followers pubblicando tra le sue stories l'ennesima fotografia da urlo: la tennista si gira e mostra un panorama assurdo.