TCL svela i nuovi occhiali NXTWEAR S

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 24 ottobre 2022) ITCLS,ti su Kickstarter con uno sconto speciale, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato TCL, azienda pioniera nella tecnologia dei display e, nelle esperienze smart e di qualità a prezzi accessibili, lancia su Kickstarter la nuova generazione dicon display indossabili:S. Isaranno in vendita attraverso la piattaforma di crowdfunding con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di partenza di 449 dollari, per un periodo di tempo limitato. Svincolarsi dagli schermi fissi GliTCLS, sono il nuovo aggiornamento dei precedenti TCL NXTWAR Air, con una serie di funzioni che svincolano gli utenti dagli schermi fissi. Gli ...