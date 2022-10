Salvini ruba la scena alla Meloni | “Basta Fornero | poi flat tax e Ponte sullo Stretto Migranti? torneremo a far rispettare i confini”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Che cosa c'è nelpensiero? Subito abolizione della Legge, quota 41,tax al 15% e pace fiscale.: "Costa più farlo che non farlo".: "Bisogna tornare a far" L'articolo proviene da Firenze Post.

Martedì alla Camera mercoledì al Senato il voto di fiducia che darà il via finale al nuovo governo. L'intenzione del premier è tracciare la base di lavoro con l'obiettivo di dare seguito concreto agli impegni presi. Meloni prepara il discorso per la fiducia alle Camere. Salvini ruba la scena: 'Faremo rispettare i confini' Che cosa c'è nel Salvini pensiero Subito abolizione della Legge Fornero, quota 41, flat tax al 15% e pace fiscale. Ponte sullo Stretto: "Costa più farlo che non farlo". Migranti: "Bisogna tornare a far rispettare i confini".