Re Carlo III | che farà il viaggio più lungo nella storia della royal family

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il nuovo sovrano, come rivela il Mirror, per rafforzare i rapporti con le ex colonie britanniche si prepara ad affrontare il più grande tour mondialefamiglia reale britannica. Una serie di viaggi che in due anni - a volte con la regina Camilla, a volte solo - lo porteranno dall'Australia ai Caraibi

