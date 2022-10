Ranking Wta aggiornato a lunedì 24 ottobre | Pegula in top 3

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nuovo, puntuale aggiornamento delWta a24. Iga Swiatek resta in prima posizione della classifica mondiale, ma sul podio si affaccia per la prima volta Jessica, fresca del trionfo in finale al Wta 1000 di Guadalajara contro Maria Sakkari, che sale comunque di una posizione fino al quinto posto. La migliore italiana resta Martina Trevisan, ora ventiseiesima. Lucia Bronzetti scavalca Camila Giorgi. Balzo di 13 posizioni per Elisabetta Cocciaretto. IlWta (24) 1 Iga Swiatek 10335 2 Ons Jabeur 4555 3 Jessica4316 4 Coco Gauff 3271 5 Maria Sakkari 3121 6 Caroline Garcia 3000 7 Aryna Sabalenka 2970 8 Daria Kasatkina 2935 9 Veronika Kudermetova 2795 10 Simona Halep 2661 26 Martina Trevisan 160061 ...