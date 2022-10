(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sulle"stiamo chiedendo unache sia in grado di affrontare l'insieme dei temi: non ci accontentiamo di qualcheper vedere cosa succede a gennaio 2023, vogliamo che ...

Agenzia ANSA

Sulle"stiamo chiedendo una riforma complessiva che sia in grado di affrontare l'insieme dei temi:... Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, sulla questione da riprendere col ...ricorda che i sindacati avevano già presentato le loro piattaforme unitarie su lavoro e sicurezza, fisco eai governi precedenti "e le confermeremo anche al nuovo governo". "Uno dei ... Pensioni:Landini,non basta una quota,riforma sia complessiva - Ultima Ora Sulle pensioni "stiamo chiedendo una riforma complessiva che sia in grado di affrontare l'insieme dei temi: non ci accontentiamo di qualche quota per vedere cosa succede a gennaio 2023, vogliamo che s ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 24-10-2022 alle 12:13 sul giornale del 25 ottobre 2022 - 2 letture ...