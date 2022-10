Morta una barista | il corpo avvolto in una coperta | marito in fuga

...parte civile la madre e il fratello della vittima e il primo grado di giudizio ha dispostoprovvisionale di 170mila euro per i familiari della vittima. La 20enne era stata trovatanell'...La giovane, che aveva 21 anni, morì a causa dioverdose di metadone il 27 marzo 2021. I giudici, inoltre, hanno inflitto 2 anni a Kaoula El Haouzi, amica della Urbani, riformulando e derubricando ...accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di di Maddalena Urbani, la figlia del medico Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars. La giovane, che aveva 21 anni, morì a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...