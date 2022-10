Milik | ' La Juve è un punto di partenza Non sono ancora arrivato dove volevo'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quattro gol e un paio di mesi dopo, Arkadiuszfa il primo bilancio sulla nuova vita in bianconero. Ne parla con l'Equipe, evocando il sogno realizzato di giocare per lantus. Non un ...

Quattro gol e un paio di mesi dopo, Arkadiuszfa il primo bilancio sulla nuova vita in bianconero. Ne parla con l'Equipe, evocando il sogno ...che volevo giocare nei più grandi club e laè ...... qui allabisogna vincere e se non vinci non va bene. Ma restano partite per raddrizzare la situazione e spero di recuperare il terreno perduto', ha conclusoapprodato a Torino in prestito ...Per la prossima sessione di calciomercato invernale la Juventus pensa a Grimaldo o Guerreiro per la fascia sinistra. La dirigenza bianconera ha come obiettivo prioritario nel mercato di riparazione l’ ...Milik ha iniziato nel modo migliore la sua avventura alla Juventus. Il club presieduto da Agnelli dovrebbe esercitare il diritto di riscatto ...