Macron incontra Meloni | tra cordialità e scetticismo Vigileremo sull' Italia | daremo giudizi solo sui fatti

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La prima giornata ufficiale di Giorgiada presidente del Consiglio si è conclusa con un vertice inatteso, la neo premier in tarda serata ha visto il presidente francese Emmanuel, che si trovava a Roma. Il presidente francese si è "congratulato" con il nuovo capo del governono, Giorgia, il colloquio tra i due è stato "pragmatico e costruttivo" ma anche "franco". Lo riferiscono fonti dell'Eliseo citate dall'agenzia francese AFP. "Giudicheremo dagli atti - hanno aggiunto le stesse fonti - in modo concreto. C'è vigilanza, c'è una esigenza da parte del Presidente della Repubblica. I rapporti trae Francia sono più importanti delle persone".avrebbe forse preferito che l'incontro rimanesse riservato, ha usato un ingresso secondario per entrare e ...

... per esempio quello di un ex ministro italiano chei gilet gialli. E di una Parigi che guarda con snobismo a un Paese del Sud Europa, dando lezioni sui diritti. Nell'agenda, che oltre ...Meloni avrebbe forse preferito che l'incontro rimanesse riservato, ha usato un ingresso secondario per entrare e uscire dall'hotel, ma è statoa togliere ogni dubbio parlando all'Agi: 'Ho ...In serata l’incontro con Macron per “rafforzare l’asse con la Francia”. Prima della campanella, settanta minuti a colloquio con Draghi. Cosa si son detti ...Macron è arrivato a Roma nel pomeriggio di ieri, accompagnato dalla moglie Brigitte, che, però, non ha partecipato all’evento alla Nuvola. La first lady si è recata alla Casa del cinema a villa ...