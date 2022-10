Liliana Segre | I Maneskin sono ragazzi in gamba | mi piace molto la loro musica VIDEO

(Di lunedì 24 ottobre 2022)ha svelato che le piacciono i: la senatrice si è rivelata una fan del gruppo vincitore di Sanremo 2021è una fan dei: alla senatrice a vitaladel gruppo vincitore di Sanremo 2021. L'inattesa rivelazione è stata fatta durante l'intervista a Fabio Fazio nella trasmissione 'Che tempo che fa', andata in onda su Rai3 il 23 ottobre 2022. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, hanno tra le fila deinumerosissimi fan anche una senatrice a vita. I,la settimana scorsa,stati ospiti d'onore di Che Tempo che fa, ieri, 23 ottobre, intervistata da Fazio,...

è una fan dei Maneskin : alla senatrice a vita piace molto la musica del gruppo vincitore di Sanremo 2021. L'inattesa rivelazione è stata fatta durante l'intervista a Fabio Fazio nella ..."Chiara Ferragni come una nipote"/ "Zio si è sposato con camicia nera" EFE BAL VS MANILA GORIO, SCONTRO A LA7: "SEI NUDA SUI SOCIAL" A quel punto è intervenuta di nuovo Efe Bal: 'Sta ...Liliana Segre ha svelato che le piacciono i Maneskin: la senatrice si è rivelata una fan del gruppo vincitore di Sanremo 2021 Liliana Segre è una fan dei Maneskin: alla senatrice a vita piace molto la ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...