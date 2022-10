Lamborghini – The man behind the legend | ovvero | come funziona la mente di un genio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)– The mantheè il nuovo film scritto e diretto dal regista Bobby Moresco (vincitoresceneggiatore del Premio Oscar per Crash) che haprotagonisti Frank Grillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne. Prodotto da ILBE e Notorious Pictures con la collaborazione di Prime Video (dove sarà disponibile in Italia a gennaio 2023) racconta la storia di Ferruccio, il fondatore della Casa di Sant'Aganta Bolognese ed è liberaispirato a Ferruccio, la storia ufficiale (Minerva Edizioni), uno dei cinque libri scritti dal figlio Tonino che ha fortevoluto il film. La pellicola racconta l’uomo dietro il mito scavando nellae nelle emozioni di un...

È stato presentato in anteprima mondiale ad Alice nella Città - sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma - The man behind the legend, pellicola diretta da Bobby Moresco che debutterà a gennaio nel catalogo Prime Video. Con Lamborghini - The man behind the legend il cinema prova a raccontare l'incredibile figura di Ferruccio Lamborghini, esponente di quel Made in Italy invidiato in tutto il mondo ...