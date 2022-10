La prof licenziata per colpa di Instagram | «Le sue foto in bikini troppo hot»

(Di lunedì 24 ottobre 2022)per i suoi contenuti considerati «inappropriati». Yeimmy Ilias Isaza, un’insegnante di Barranquilla, in Colombia, è statadalla sua posizione di istruttrice a causa del suo. Ililo privato della donna, in cui pubblica post che rivelano scatti di sé stessa in abiti scollati e, è stato trovato e supervisionato dagli amministratori della scuola e hanno considerato che l’immagine online di Isaza «non fosse coerente» con le politiche sul posto di lavoro. Cosa è successo Abiti attillati,e lingerie di seta. La donna ama mostrare le sue forme sui social e i follower, più di 390mila, apprezzano i contenuti postati dalla donna. Per questo motivo, la decisione di licenziare Yeimmy ha suscitato indignazione tra gli utenti del web: «Ciò che ...

