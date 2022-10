La Gazzetta sbatte il Napoli a pagina 12 come un Torino qualsiasi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mettiamo che internet non esista. Che ancora l’appassionato italiano si informi degli accadimenti del weekend andando in edicola il lunedì mattina per comprare ladello Sport, il principale quotidiano sportivo d’Italia. Cosa è successo ieri, per la? Lo scopriamo dalla sua foliazione: l’apertura è sul Milan, “Missione 60 milioni”, “L’Europa è un ordine”. Le prime due pagine sono al Milan dedicate, che ha giocato sabato. A4, ma anche a5 e 6, c’è la Juventus. Che addirittura ha vinto con l’Empoli venerdì scorso. La testatina a giustificazione è “Champions League”. Perché, appunto, cosa vuoi che sia accaduto nella domenica sportiva italiana? E andiamo avanti, dunque. Scopriamolo.7 è dedicata ai commenti. Il “tema del giorno” di Fabio Licari è… “Dal campionato una ...

