Il Napoli deve mettere da parte la scaramanzia e vincere lo scudetto

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Victor Victoria: ilsbanca l'Olimpico per la seconda volta in stagione, come ha fatto con San Siro, l'Amsterdam Arena, Ibrox Park, il Bentegodi, lo Zini di Cremona. Lo fa indossando di nuovo il vestito classico, la vittoria di misura senza subire gol, attitudine che dalle nostre parti determina la forza e la tempra di una squadra molto più di un filotto di abbuffate contro squadre di bassa classifica. Lo fa con una fiammata accecante di Osimhen che per facilità d'esecuzione, risultato, importanza della partita e somiglianza estetica ricorda molto da vicino un gran gol di Ruud Gullit nella stessa porta sotto la Curva Nord, in un Roma-Milan 0-1 del 3 gennaio 1993. Certamente ildi Luciano Spalletti non è ancora Invincibile come il Milan di Capello, anche se undici vittorie di fila e quindici risultati utili consecutivi (che diventano 19 se ...

