Gran Bretagna | Rishi Sunak verso la premiership

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 ottobre 2022) È l’ex Cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze),, il probabile prossimo premier della. Esperto di economia e marito dell’ereditiera miliardaria Akshata Murty, è il golden boy dei Conservatori. Dopo il tracollo del Governo di Londra e le dimissioni di Liz Truss – rimasta in carica a Downing Street per soli 45 giorni – l’ex premier Boris Johnson si è chiamato fuori. In extremis ha rinunciato alla sfida per la successione come leader della maggioranza Tory e Primo Ministro del Regno Unito. Johnson sembra dunque aver definitivamente respinto la ‘tentazione’ di un clamoroso ritorno al potere poche settimane dopo lo sfratto subito a malincuore la scorsa estate. Foto Ansa/Epa Andy RainLa caduta di colui che fu il campione della Brexit è avvenuta sulla scia di scandali più o meno gravi, ...