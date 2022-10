Governo | Bonaccini | ' no pregiudizi ma qualche warning va lanciato | come su Pnrr'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo augurare buon lavoro al, cercare di fare opposizione intransigente" ma "collaborare se ci fossero in atti o provvedimenti nell'interesse di famiglie e imprese e anzi contribuire a migliorarli". Così Stefanoa Metropolis sul sito di Repubblica. "Giudicherò sui fatti. Noi dobbiamo evitare di sembrare irritati per il fatto che abbiamo perso elezioni e dire che non va bene niente, ancora prima che inizino a governare. Ma deiva, dei cartellini gialli vanno alzati subito. Al di là dei diritti civili, ad esempio sulche non si può cambiare".