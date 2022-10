Gli ambientalisti colpiscono ancora | torta in faccia alla statua di cera di re Carlo III a Londra – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022) «La scienza è chiara, la domanda è semplice: basta petrolio e gas. È semplice». In inglese suona come una filastrocca e funziona meglio, perché i due ragazzi autori del gesto dicono it’s a piece of cake, è un gioco da ragazzi. Ma le immagini superano le barriere linguistiche e rendono il messaggio chiaro per tutti. Due attivisti del collettivo ambientalista Just Stop Oil sono entrati al museo delle cere di, il celebre Madame Tussauds, e dopo aver superato la sorveglianza hanno imbrattato ladi reIII con due torte in. «Stop alle nuove licenze e ai nuovi permessi di sfruttamento di gas e petrolio», gridano gli attivisti prima dell’intervento della sicurezza. Non è il primo eclatante intervento delle ultime settimane. Lo scorso 14 ottobre lo stesso collettivo ha lanciato una zuppa di pomodoro ...