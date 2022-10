Gas | scende sotto quota 100 euro al Ttf di Amsterdam

Agenzia ANSA

Il naturale sotto quota 100 euro al Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre cedono il 13,19% a 98,6 euro al MWh. In forte calo anche le quotazioni a Londra, dove per singola ... Gas apre in calo a 100MWh ad Amsterdam, a livelli giugno Il gas naturale scende sotto quota 100 euro al Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre cedono il 13,19% a 98,6 euro al MWh. (ANSA) ... Nonostante le lodi a Mario Draghi, per l'Italia concretamente non c'è nessuna buona notizia sul gas dopo l'ultimo Consiglio europeo: di certo c'è solo il taglio dei consumi.