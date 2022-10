F1 | Sebastian Vettel | “È stato bello essere leader della gara dopo tanto tempo Senza il pit-stop lento…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022)uno dei protagonisti assoluti del Gran Premio degli Stati Uniti 2022, 19° roundstagione per il Mondiale di Formula Uno. Il tedesco dell’Aston Martin ha effettuato unapraticamente perfetta, guadagnando cinque posizioni al via (10° in griglia) e ritrovandosi ad un certo punto anche in testa alla corsa nella girandola dei pit-. Il quattro volte campione del mondo era in linea per arrivare alla bandiera scacchi in sesta piazza, da “primo degli umani” alle spalle dei tre top team Red Bull, Mercedes e Ferrari, tuttavia un problema al cambio gomme gli ha fatto perdere oltre 10? e tante posizioni costringendolo ad una furiosa rimonta negli ultimi giri. “Alla fine èuna buona rimonta per ottenere quattro punti oggi. Mi sono ...