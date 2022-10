F1 | Jos Verstappen | “Max ha imparato tanto da Ricciardo”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Jos, padre del due volte campione del mondo, Max, ha indicato Danielcome “compagno più competitivo” per il figlio. “Si sono conosciuti quando Daniel aveva qualche anno d’esperienza rispetto a Max, ecco perché penso che abbiamolto da lui. Adesso credo che la macchina che guida, non si adatta alle sue caratteristiche. Credo che sia questa la ragione che ha portato la McLaren a scegliere un nuovo pilota. Per un giovane inoltre è più semplice”. SportFace.

Non ci sono ancora delle comunicazioni in merito al futuro di Daniel Ricciardo. Il nativo di Perth è destinato a prendersi un anno sabbatico dal 'Circus' e molto probabilmente anche dal motorsport. L'olandese ha riportato ai microfoni di 'Formule1.nl.': "Penso che abbia imparato molto da Ricciardo, era un compagno di squadra molto competitivo e con qualche anno d'esperienza rispetto a Max nei primi anni". Il GP USA 2022 di Formula 1 è terminato con la vittoria di Max Verstappen e il titolo costruttori alla Red Bull.